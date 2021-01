Covid, 377 vittime e 12.415 nuovi casi su 211.778 tamponi

Diminuiscono i ricoveri negli ospedali, con 17 pazienti in meno nelle terapie intensive e 27 in meno negli altri reparti Covid. In totale i ricoverati malati di coronavirus in rianimazione sono 2.503, negli altri reparti 22.757.

Dall'inizio dell'epidemia i casi sono 2.381.277 e le vittime 82.177. Gli attualmente positivi sono oggi 553.374 (-4.343), i guariti e i dimessi 1.745.726 (+16.510), mentre in isolamento domiciliare ci sono oggi 528.114 persone (-4.299).

E' la Lombardia la Regione con il maggior numero di nuovi contagi: 1.603 nelle ultime 24 ore. Seguono la Sicilia con 1.439 nuovi casi, l'Emilia Romagna a 1.437, il Veneto a 1.369, il Lazio a 1.243, la Puglia a 908 e la Campania a 891.