Covid, 31.885 nuovi casi su 195.439 tamponi e altri 48 morti

I numeri della pandemia -

Sono 189 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più di martedì. Gli ingressi giornalieri sono 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono in tutto 4.218, ovvero 19 in più. Torna a salire - seppure di solo tre unità - il dato delle persone attualmente positive al Covid in Italia, che sono 603.885, dunque tre in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.736.696 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.553.