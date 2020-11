Covid, 300 punti per la distribuzione del vaccino in Italia

Ansa

Sono 300 i punti in tutta Italia in cui saranno distribuite le prime dosi del vaccino della Pfizer che dalla fine di gennaio dovrebbero consentire di vaccinare 1,7 milioni di italiani. L'elenco è stato compilato dalle Regioni e inviato al Commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri e comprende sia le strutture ospedaliere in grado di conservare e somministrare il vaccino sia le Rsa, che verranno servite attraverso le unità mobili.