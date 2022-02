Covid, 30.629 contagi su 317.784 tamponi e altri 144 morti

Sono 30.629 i casi di Covid segnalati nelle ultime 24 ore e 144 i morti secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I tamponi effettuati sono 317.784 e quindi il tasso di positività sale al 9,6%. Diminuisce ancora il numero dei pazienti ricoverati nei reparti Covid, 235 in meno rispetto a sabato, e anche quello dei malati in terapia intensiva, 30 in meno. I guariti sono 50.014.