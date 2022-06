Covid, 30.526 nuovi casi su 160.211 tamponi e altri 18 morti

In Belgio è stata coniata una moneta commemorativa per onorare tutto il personale sanitario del Paese. Un omaggio a medici e infermieri per i loro sforzi inesauribili nella lotta contro il Covid nei lunghi mesi della pandemia. Alla presentazione ufficiale, il vicepremier Vincent Van Peteghem ha ringraziato gli operatori della salute per il gran lavoro fatto, i sacrifici, l'inesauribile forza di volontà per assistere malati e familiari