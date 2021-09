Covid, 3.212 nuovi casi su 295.452 tamponi e altri 63 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 3.212 nuovi casi di coronavirus a fronte di 295.452 tamponi effettuati (martedì i contagi erano stati 2.985 con 338.425 test). Il tasso di positività si attesta all'1,1% (+0,2%). Secondo i dati del ministero della Salute, ci sono altri 63 decessi (contro i 65 di martedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 130.870. Guarite 6.042 persone. In calo ricoveri (-101) e terapie intensive (-9).

Sono 450 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 9 nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 23 (martedì erano 19). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.317 (martedì erano 3.418), cioè 101 in meno.

Ancora in calo gli attualmente positivi, che si attestano 95.979, con un decremento di 2.893 unità. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.668.261; i dimessi e i guariti sono, invece, 4.441.412.