Ansa

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che istituisce corridoi turistici Covid-free per raggiungere mete extra Ue. Si tratta di itinerari istituiti in via sperimentale e con precisi protocolli di sicurezza e sono operativi verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto limitatamente alle aree di Sharm El Sheikh e Marsa Alam.