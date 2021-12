Covid, 24.883 nuovi casi su 217.052 tamponi e altri 81 decessi | Balzo del tasso di positività: 11,5% (+5,8%)

Sono 1.089 (sabato erano 1.071) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 18 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 85. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.220 (sabato erano 8.892), ovvero 328 in più.



In Lombardia 4.581 nuovi casi e 15 morti Sono 4.581 i nuovi positivi in Lombardia registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 34.639 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 13,2%, in crescita rispetto a ieri quando si attestava al 7,8%. Crescono i ricoveri ordinari di 38 unità, per un totale di

1.439 persone, e anche quelli relativi alla terapia intensiva (+2 per un totale di 178 persone). Sono 15 le persone morte per Covid in Regione nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda le province la più colpita resta quella di Milano con 1807 contagi, di cui 1.018 a Milano città, segue Varese con 630, Bergamo con 441, Como con 373, Brescia con 297, Monza e Brianza con 290, Pavia con 199, Sondrio con 102, Cremona con 85, Mantova con 68, Lodi con 60 e Lecco con 59.