Covid, 21.190 nuovi casi con 166.500 tamponi e altri 46 decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 46 decessi (contro i 60 di martedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 176.715. In terapia intensiva sono ricoverati 146 pazienti (-4) mentre i guariti sono 22.102. Tasso di positività al 12,7% (in calo rispetto al 13,7% del giorno prima).

I numeri della pandemia -

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.218.846. Sono 146 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno di martedì nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 9. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.416 (-79). Gli attualmente positivi sono 413.107, rispetto alle 24 ore precedenti 960 in meno. Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 176.715.