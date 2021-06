Covid, 2.275 nuovi casi su 149.958 tamponi e altri 51 morti

Sono 2.275 i nuovi casi di Covid e 51 i morti nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Sono stati effettuati 149.958 tamponi e il tasso di positività risulta quindi l'1,5%, più alto rispetto a sabato (1%). I guariti sono stati 5.321, mentre le dosi di vaccino somministrate in totale arrivano a quota 37.671.984. Scendono ancora i ricoveri : 14 in meno in terapia intensiva e 230 in meno negli altri reparti.

Attualmente positivi 3mila in meno - Diminuiscono gli attualmente positivi, che sono 192.272, cioè 3.097 in meno nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono in tutto 3.913.633 e i deceduti 126.523. Nelle terapie intensive ci sono 774 persone ricoverate (14 in meno) , 20 delle quali entrate nelle ultime 24 ore, mentre i ricoverati con sintomi sono 5.193. In isolamento domiciliare ci sono 186.535, cioè 2.853 in meno rispetto a sabato.

Lombardia, ricoveri in calo: mille in tutto - In Lombardia, dove sono stati effettuati 27.660 tamponi, si contano 359 nuovi casi, con il tasso di positività in lieve crescita all'1,3%, dopo l'1,1% di sabato. Sono in calo anche qui i posti letto occupati sia in terapia intensiva (167, 3 in meno) sia negli altri reparti Covid (833, 24 in meno), per un totale di mille ricoverati. Sedici i decessi, che diventano 33.669 dall'inizio della pandemia.