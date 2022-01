Covid, 197.552 nuovi casi su 1.220.266 tamponi e altri 184 decessi

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 197.552 nuovi casi di Covid a fronte di 1.220.266 tamponi effettuati (venerdì i contagi erano stati 108.304 su 492.172 test). Il tasso di positività si attesta al 16,2%, in netto calo rispetto al 22% del giorno precedente. Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i morti sono 184, che portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 138.881. I guariti odierni sono 52.529

Sono 1.557 i pazienti in terapia intensiva, 58 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono invece 154. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari ammontano a 14.930, 339 in più rispetto a venerdì.

Sono 1.818.893 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 144.822 in più rispetto al giorno precedente. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 7.281.297 e i decessi 138.881. I dimessi e i guariti sono invece 5.323.523.