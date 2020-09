Covid-19, il latte materno è sicuro: non trasmette il virus

Il Covid-19 non viene trasmesso dalla mamma positiva al bambino tramite l'allattamento. A rivelarlo uno studio coordinato dalla Città della Salute di Torino e pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Frontiers in Pediatrics. Durante la ricerca, i neonati sono stati allattati al seno seguendo tutte le regole raccomandate in tempo di pandemia: uso della mascherina, lavaggio delle mani, pulizia e disinfezione delle superfici.