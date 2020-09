Coronavirus, superato il milione di vittime nel mondo

Continua ad aggravarsi il bilancio della pandemia di coronavirus, che nel mondo si appresta a toccare il traguardo del milione di vittime. Si tratta di decessi ufficiali, perché il numero in realtà potrebbe essere più alto per la difficoltà, soprattutto in alcune aree del mondo, di identificare con esattezza tutte le morti per Covid-19. Cresce l'allarme in Europa, in particolare in Francia dove il 32% dei focolai si registra in scuole e università.