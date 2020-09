Coronavirus, nuovi casi in calo (1.766) ma con 20mila tamponi in meno e altri 17 decessi

In Italia ci sono 1.766 nuovi casi di coronavirus , in leggera diminuzione rispetto ai 1.869 del giorno precedente. Sono però stati effettuati 84.714 tamponi, quasi 20mila in meno rispetto a sabato. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 17 decessi (per un totale che arriva a 35.835). La Regione con più contagi è la Campania (245) mentre solo in Valle D'Aosta non si registrano nuovi casi.

In terapia intensiva altri 7 pazienti - Sono 49.618 gli attualmente positivi al coronavirus nel nostro Paese, 1.025 in più I dimessi e guariti sono 224.417, in aumento di 724 unità. I pazienti in terapia intensiva sono 7 in più, per un totale di 254. I ricoverati con sintomi salgono a 2.846 (+100), le persone in isolamento domiciliare sono ora 46.518 (+918).



La Regione con più casi è la Campania (245) seguita da Lombardia (216) e Lazio (181). Da segnalare la Sardegna che fa registrare 139 nuovi contagi mentre l'Emilia-Romagna 96.

La Campania è la Regione con più casi - Sono 245 le persone risultate positive in Campania nelle ultime 24 ore, su 5.539 tamponi esaminati. E' quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione. A oggi il totale dei positivi è pari a 11.874 su 578.480 tamponi. Non si sono registrati decessi (il totale ad oggi è di 460 vittime) mentre ci sono 136 persone che risultano guarite (il totale è di 5.824).

I dati della Lombardia - In Lombardia i nuovi casi sono 216, di cui 38 debolmente positivi e 2 a seguito di test sierologico. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 5 decessi (16.946 in totale) mentre c'è un paziente in più ricoverato in terapia intensiva (in tutto sono 31 ) e 10 in meno negli altri reparti (dove restano ricoverati 302 pazienti). Sono stati eseguiti 16.567 tamponi. Ci sono infine 61 guariti e i dimessi in più (80.021 in tutto). La provincia più colpita resta Milano, con 99 casi di cui 56 in città.