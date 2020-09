Coronavirus, 1.869 nuovi contagi e 17 morti nelle ultime 24 ore

E' stabile l'incremento dei contagi di coronavirus in Italia. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute, che ha registrato 1.869 nuovi casi nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto a venerdì (1.912) ma con circa tremila tamponi in meno (104.387 contro 107.269). Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 308.104. Sono invece 17 le vittime (contro le venti venerdì). Nessuna Regione segna zero casi.