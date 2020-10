Covid, 17.012 i nuovi casi, aumentano i decessi: 141 in un giorno

Diminuiscono i nuovi contagi da Covid , 17.012 nelle ultime 24 ore dopo i 21.273 di domenica, ma aumentano i morti, 141 contro i precedenti 128. I tamponi effettuati sono stati 124.686 dopo i precedenti 161.880. In terapia intensiva aumentano ancora i ricoveri: 76 in più. Secondo l'ultimo bollettino dei dati Covid, il tasso di positività si attesta quindi al 13,6%, in crescita dello 0,5%

Sono 2.423 i nuovi guariti: si tratta di dato in crescita rispetto a domenica, quando erano stati 2.086. Il totale dei dimessi/guariti dall'inizio della pandemia è ora di 268.626.

La Lombardia con più positivi Con 3.570 nuovi positivi la Lombardia si conferma la Regione più colpita, seguita dalla Toscana che registra 2.171 nuovi casi. Seguono Campania (1.981), Lazio (1698), Piemonte (1625), Emilia Romagna (1146), Veneto (1129). Sotto i mille nuovi casi quotidiani si posizionano poi Sicilia (568), Puglia (424), Liguria (419), Abruzzo (348), Friuli Venezia Giulia (334), provincia autonoma di Bolzano (321), Umbria (263), Marche (238), Sardegna (231), Calabria (180), Valle d'Aosta (144), provincia autonoma di Trento (113), Molise (101). Infine la Basilicata registra otto nuovi casi.

Percentuale tamponi-positivi al 13,6% La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati si aggira intorno al 13,6%. Lo si evince dal nuovo bollettino emesso dal ministero della Salute. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (124.686) sono circa 40mila in meno rispetto a domenica, quando erano stati 161.880.

Terapie intensive I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 76, raggiungendo quota 1.284. Le persone ricoverate in ospedale sono 12.997, 991 in più rispetto a ieri. Sono 222.403 le persone positive in isolamento domiciliare. I guariti e dimessi sono 268.626, (+2.423).