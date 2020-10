Covid, il vaccino Oxford genera una forte risposta immunitaria negli anziani

Afp

Il vaccino contro il Covid, allo studio da parte dell'università di Oxford e di AstraZeneca, sembrerebbe dare una forte risposta immunitaria negli anziani. Lo scrive il Financial Times, che anticipa i risultati del test clinico di fase 3 in corso. Il vaccino, al cui sviluppo partecipa anche l'azienda italiana Irbm, è uno di quelli in fase più avanzata di sviluppo in questo momento.