Covid: 16.308 nuovi casi su 176mila tamponi, altri 553 morti

Sono 16.308 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 176.185 tamponi processati. Ancora alto il numero dei decessi: 553 in un solo giorno. Il tasso di positività è del 9,2%, in flessione rispetto al 10% di venerdì (-0,8%), quando i positivi erano stati 17.992. Continuano a scendere i ricoveri (-405) e le terapie intensive (-35).

Continua l'esodo per le vacanze natalizie. Nel fine settimana prima della zona rossa-arancio delle Feste e precedente al divieto di spostamento tra le Regioni, che scatta il 21 dicembre, si calcola che circa un milione di cittadini lascerà le abituali dimore per raggiungere seconde case o parenti lontani. Nelle immagini la situazione, tra controlli e partenze, alla stazione Roma Termini.

Tra le Regioni con il maggior numero di tamponi positivi nelle ultime 24 ore figurano Veneto (3.834), Lombardia (1.944), Emilia Romagna (1.641), Lazio (1.410), Puglia (1.382), Friuli Venezia Giulia (974), Campania (949). Sono i dati riportati dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore sono entrate in terapia intensiva 160 le persone, ma in termini relativi calano di 35 unità i ricoverati in terapia intensiva, che attualmente in Italia sono 2.784, e cala di 440 il numero complessivo di persone ricoverate, che sono 28.148.

Il numero di persone dimesse o guarite dall'inizio della pandemia nel nostro Paese è di 1.249.470, con un aumento di 23.384 persone nelle ultime 24 ore.