Natale, ultimo fine settimana "libero" prima della zona rossa-arancio: continua l'esodo | Controlli nelle vie dello shopping

Continua l'esodo per le vacanze natalizie. Nel fine settimana prima della zona rossa-arancio delle Feste e precedente al divieto di spostamento tra le Regioni, che scatta il 21 dicembre, si calcola che circa un milione di cittadini lascerà le abituali dimore per raggiungere seconde case o parenti lontani. Il record di partenze si registra in Veneto , la regione più colpita nella seconda ondata. In generale, ancora una volta, la fuga è dal Nord verso il Sud. Tra oggi e domani 80mila persone viaggeranno in aereo, 50mila in treno e 70mila in auto. Durante il weekend, inoltre, si prevedono affollamenti nei centri delle città, con tanti che si affrettano a comperare gli ultimi regali. Per questo sono stati rafforzati i controlli nelle zone dello shopping.

Il piano per l'esodo - Anche se non si è verificato "l'assalto" registrato lo scorso marzo, prima che scattasse il lockdown, i treni hanno registrato praticamente il tutto esaurito. Il Viminale ha pianificato una serie di controlli su strade e autostrade, e, per evitare assembramenti nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti. Insomma tutti i luoghi che rischiano di essere presi d'assalto, come ha sottolineato il capo della polizia, Franco Gabrielli, in una circolare inviata ai questori.

Milano, 200mila cittadini in "fuga" - In 200mila si prevede lasceranno Milano entro il 20. Prima delle 10 del 19 dicembre, si è creata una coda di 9 chilometri per traffico intenso all'ingresso dell'autostrada del Sole a Melegnano. Tranquilla la situazione in stazione Centrale dove arrivano passeggeri con grandi valige per trascorrere il Natale a casa, molti gli studenti universitari o le persone sole, poche invece le famiglie.

Controlli nelle zone dello shopping - Nell'ultimo weekend di "libertà" prima delle Feste si prevedono affollamenti anche nei centri delle città, con tanti che si affrettano a comperare gli ultimi regali prima che scatti la zona rossa. A Milano per questo sono stati contingentati gli ingressi in Galleria Vittorio Emanuele con la polizia locale a controllare gli ingressi.

A Como, invece, senso unico pedonale in alcune vie del centro, mentre Torino chiude alle auto sabato e domenica la centralissima via Roma. A Roma come a Bologna, a Firenze e in altre città previste misure anti assembramento per evitare le immagini della follia da shopping degli scorsi fine settimana.