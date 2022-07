Covid, 132.274 nuovi casi su 464.732 tamponi e altri 94 morti

Secondo i dati del ministero della Salute il tasso di positività sale quindi al 28,5%, cioè lo 0,5% in più rispetto a lunedì. Crescono ancora i malati di coronavirus in ospedale: 20 in più nelle terapie intensive e 355 in più nei reparti ordinari. I guariti odierni sono 64.828

I numeri della pandemia -

Sono in tutto 323 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 20 in più rispetto a lunedì. Gli ingressi giornalieri sono 53. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.003, 355 in più nelle ultime 24 ore. Gli italiani attualmente positivi al Covid sono 1.087.272, in continua crescita negli ultimi giorni. In totale sono 18.938.771 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.698.

Superati i 100mila casi in un giorno dopo 5 mesi -

Per la prima volta dall'8 febbraio è stata superata la soglia dei 100mila contagi in un giorno. Il numero più alto di quest'anno è stato registrato il primo febbraio con 133.142 positivi in 24 ore.