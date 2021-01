Covid, 13.574 nuovi casi su 268.750 tamponi e altri 477 decessi

Sono 13.574 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 268.750 tamponi (in calo rispetto ai 275.179 di giovedì). Lo riferisce il ministero della Salute, precisando che le vittime sono 477 (contro 492 del giorno precedente). Giovedì i positivi erano stati 14.372. Il tasso di positività scende al 5,05% dal 5,2% di giovedì. Aumentano i guariti : 19.879 contro i 17.220 delle 24 ore precedenti.

Il traguardo è giugno quando finalmente potranno essere utilizzati, dopo tutte le fasi di sperimentazione e di certificazioni, anche le dosi di Reithera, il vaccino italiano contro il Covid-19. Potrebbe essere la soluzione definitiva al virus perché a differenza degli altri vaccini è monodose e può essere conservato in un normale frigo a 4 gradi. A regime la Reithera dice di essere in grado di produrre 100 milioni di dosi l'anno.

I ricoveri in terapia intensiva per il Covid-19 sono in calo di 18 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a giovedì. Gli ingressi giornalieri sono 148. In totale in rianimazione ci sono 2.270 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 20.397 pazienti, in calo di 381 unità rispetto al giorno precedente.