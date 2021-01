Covid, Locatelli: "Il piano vaccinale non è affatto saltato"

LaPresse

Il presidente del presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, Cts Franco Locatelli, rassicura sul piano vaccinale del Paese. "Non è affatto saltato. Anche se le riduzioni nella fornitura non erano previste, andiamo avanti - dice in un'intervista "Corriere della Sera" -. Per i vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna avremo a disposizione più di 60 milioni di dosi per immunizzare 30 milioni di persone".