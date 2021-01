Covid: 10.593 i nuovi casi su 257.034 tamponi e 541 morti

Bagarre in Aula al Pirellone subito dopo il discorso del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in seguito alle polemiche sulla zona rossa per "errore". Il consigliere Michele Usuelli, di +Europa, si è polemicamente inginocchiato davanti a Fontana, chiedendo che i dati disaggregati sulla pandemia fossero resi pubblici. "Dato che non so più come chiederlo, ve lo chiedo in ginocchio", ha detto. Un comportamento che ha provocato l'immediata reazione dei consiglieri di M5s e Pd, che hanno esposto dei cartelli ("Verità per i lombardi", "Basta bugie", "Ora basta", "La zona rossa è colpa vostra"), chiedendo le dimissioni della giunta. Prima dell'inizio della seduta il consigliere regionale del Pd, Pietro Bussolati, ha consegnato polemicamente un pallottoliere a Fontana.

