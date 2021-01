"Quanto è successo in Lombardia sottolinea quanto noi governatori, anche di altri colori politici, diciamo da mesi: penso che sia corretto che ogni Regione possa vedere in tempo reale i dati per capire quale sarà l'indice Rt e quale la decisione sul colore. Per questo chiediamo una revisione dell'algoritmo". Lo ha detto il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.