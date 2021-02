Covid, 10.386 nuovi casi su 274mila tamponi e 336 morti

In Italia si sono registrati 10.386 nuovi casi di coronavirus , a fronte di 274.019 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta al 3,8% (-0,3% in 24 ore). Il numero dei morti è salito a 94.171, con altri 336 decessi. In calo ricoveri (-52) e terapie intensive (-15). La Regione con il maggior numero di nuovi contagi è la Lombardia (1.696). Sopra i mille anche la Campania (1.135).

I numeri della pandemia Sono in calo i pazienti ricoverati nelle terapie intensive: il totale è di 2.074 ricoverati, 15 in meno rispetto a ieri.Diminuiscono anche i ricoveri nei reparti ordinari: -52 rispetto a lunedì per un totale di 18.463. Gli attualmente positivi sono 393.686 (-4.412 nelle ultime 24 ore), i guariti e dimessi sono 2.251.734 (+14.444), mentre in isolamento domiciliare ci sono 373.149 persone (-4.345).