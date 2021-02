"Non rianimateli", bufera in Gran Bretagna sull'ordine dato per le cure ai disabili intellettivi malati di Covid

Afp

Disabili intellettivi malati di Covid non rianimati in caso di necessità. E' la sconcertante realtà che sta emergendo in Gran Bretagna in seguito a una denuncia di Mencap, associazione di supporto della categoria, secondo cui l'ordine "Do not resuscitate" sarebbe stato dato nelle strutture di cura del Regno Unito durante la seconda ondata della pandemia.