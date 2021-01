Gb, Johnson annuncia il terzo lockdown nazionale: disposta la chiusura immediata delle scuole

IPA

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato in un discorso televisivo al Paese un terzo lockdown nazionale esteso a tutta l'Inghilterra per far fronte alla nuova impennata esponenziale di casi di Covid registrata in tutto il Regno e alimentata dalle nuove varianti di coronavirus. Tra le misure varate c'è la chiusura immediata di tutte le scuole, sia elementari sia secondarie, con il passaggio per le prossime settimane alla didattica a distanza.