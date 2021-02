Coronavirus, l'Oms: contagi dimezzati nel mondo dall'inizio dell'anno

"Le nuove varianti, che presenta mutazioni nella proteina spike (S) non dovrebbero in teoria causare problemi ai test antigenici, in quanto questi rilevano la proteina N. E' da tenere presente però che anche per la proteina N stanno emergendo mutazioni che vanno monitorate per valutare la possibile influenza sui test antigenici che la usano come bersaglio". Lo scrivono i direttori generali del ministero della Sallute Giovanni Rezza e Achille Iachino in una circolare sull'Aggiornamento test antigenici e molecolari.