Covid, 1.394 nuovi casi su 174.852 tamponi e altri 13 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.394 nuovi casi di coronavirus su 174.852 tamponi. Il tasso di positività è pari allo 0,8%, in aumento rispetto allo 0,6% di mercoledì. Sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre il giorno precedente erano state 14. I guariti odierni sono 1.749. Si ferma il calo delle terapie intensive (i pazienti restano 180) mentre i ricoveri nei reparti ordinari diminuisco di 37 unità, arrivando a 1.197 totali.