Covid, 1.391 nuovi casi su 143.332 tamponi e altri 7 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.391 nuovi casi di coronavirus su 143.332 tamponi. Sono invece 7 le vittime in un giorno, mentre il giorno precedente erano state 12. I guariti odierni sono 1.318. Stabili le terapie intensive occupate e i ricoveri nei reparti ordinari diminuisco di 13 unità. Sale il tasso di positività (con meno tamponi) che sfiora l'1%.

Tasso positività in aumento allo 0,97% - Sono 143.332 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 208.419. Il tasso di positivita' e' dello 0,97%, in aumento rispetto allo 0,67% di ieri.