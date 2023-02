San Cosmo Albanese (Cosenza), diciassettenne muore cadendo da un carro di Carnevale

La dinamica

Il ragazzo si trovava su un carro allegorico, trainato da un trattore, che dopo una sfilata di Carnevale nella frazione San Giacomo D'Acri stava andando a San Cosmo Albanese per un'altra sfilata. Lungo la strada, il ragazzo, per cause in corso di accertamento, avrebbe battuto la testa cadendo dal mezzo. Il conducente del trattore non si sarebbe accorto di nulla e ha proseguito la marcia.