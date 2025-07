Corsico (Milano), esce di strada e finisce nel Naviglio: muore a 24 anni dopo una serata con amici

I carabinieri di Corsico stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Saranno analizzati i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona e verrà effettuata un'ispezione tecnica sull'auto per accertare eventuali guasti. Non risultano, al momento, testimoni oculari diretti, ma sono in corso le verifiche anche sul tasso alcolemico della vittima. La zona dell'impatto non è nuova ad episodi simili: già in passato si sono verificati incidenti con veicoli finiti nel Naviglio.