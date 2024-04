Corruzione, a Roma arrestati 3 funzionari dell'Agenzia delle Entrate

A Roma tre funzionari dell'Agenzia delle Entrate sono finiti agli arresti domiciliari, mentre per un dipendente dell'Agenzia in pensione e per due professionisti è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le accuse nei confronti del gruppo è quello di corruzione e accesso abusivo a sistema informatico. Secondo gli investigatori, esisteva un rodato sistema corruttivo attraverso cui i tre dipendenti - impiegati negli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Roma 3 e Roma 4 - "curavano" gli interessi di alcuni professionisti del settore contabile dietro compensi in denaro o pagamento di pranzi al ristorante.