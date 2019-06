Corruzione, Palamara si autosospende dall'Anm: "Chiarirò la mia posizione"

"Non ho mai avuto soldi, regali o altri vantaggi, né ho mai barattato le mie funzioni di magistrato. Non ho tramato contro nessuno, c'era un clima avvelenato". Così si è difeso Palamara in due interviste su Il Corriere della Sera e La Stampa.



Sulla vicenda si riunirà il 15 giugno il Comitato di coordinamento di Unicost -(la corrente a cui appartengono due dei magistrati coinvolti nell'inchiesta). Nel caso che l'inchiesta dovesse sfociare in un processo, Unicost si costituirà parte civile "a tutela dell'immagine del gruppo".