Roma, perquisita la casa dell'ex presidente dell'Anm Luca Palamara

Il magistrato si è difeso affermando di non aver mai interferito sulle scelte del Csm, e in particolare su quella del nuovo procuratore di Roma, e "mai baratterei il mio lavoro e la mia professione per alcunché". L'ex consigliere del Csm ha inoltre spiegato di aver appreso dalla stampa dell'indagine per un "reato grave e infamante" e ha annunciato che chiederà di essere "immediatamente interrogato" per chiarire tutto.



L'inchiesta mira ad approfondire i rapporti tra Palamara e Fabrizio Centofanti, l'ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone, arrestato l'anno scorso per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale con altre persone, tra cui l'avvocato Pietro Amara. E' quanto riferito da alcuni media che descrivono Palamara, esponente di punta di Unicost (la corrente di centro della magistratura) come l'uomo chiave degli accordi al Csm per la nomina del nuovo procuratore di Roma.



L'inchiesta non è recentissima e un mese fa è stata comunicata al Csm e al procuratore generale della Cassazione, che ora hanno deciso di avviare i loro accertamenti: Palazzo dei Marescialli aprendo un fascicolo in prima commissione e il pg Riccardo Fuzio avviando una pre-istruttoria "come accade per tutte le notizie di reato che riguardano i magistrati e che vengono comunicate alla Procura generale e al Csm".