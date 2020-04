Coronavirus, Zaia risponde a De Luca: "Nessuna riapertura irresponsabile, le minacce non fanno bene"

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, risponde al suo omologo campano, Vincenzo De Luca, che si è detto pronto a chiudere i confini della sua regione in caso di riapertura anticipata da parte del Nord. "Le riaperture dobbiamo farle in maniera responsabile perché la morte, purtroppo, è sempre dietro l’angolo e la fase di convivenza è quella più delicata", dichiara Zaia in collegamento a "Mattino Cinque".

"Questa minaccia di chiusura di certo non farà bene a tutti coloro che vanno in vacanza o per lavoro in Campania", sostiene il presidente della Regione Veneto che poi aggiunge: "Si dice sempre Nord contro Sud. In questo caso invece mi pare che sia il Sud contro il Nord. Basta con il dire che gli untori vengono dal Nord".