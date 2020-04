Coronavirus, De Luca: "Pronto a chiudere i confini della Campania"

Mentre molti parlano della fine del lockdown, il governatore della Campania Vincenzo De Luca avverte: "Io sono pronto a chiudere i confini della mia regione". E spiega: "C'è chi preme per affrettare la ripresa di tutto, ma dobbiamo avere grande senso di responsabilità. Se dovessimo avere corse in avanti in regioni in cui il contagio è forte, noi faremo un'ordinanza per vietare l'ingresso di chi proviene da quelle regioni". Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sul coronavirus cliccando qui