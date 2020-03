Coronavirus, Viminale: oltre 5mila denunciati in un giorno

Sono oltre 5mila le persone denunciate in un solo giorno per aver violato le disposizioni previste dai decreti per l'emergenza coronavirus. Lo rende noto il Viminale. Le persone controllate sono state complessivamente 203.011 e di queste 4.942 sono state denunciate per non aver rispettato i divieti di spostamento, 142 per false dichiarazioni e 49 per aver violato la quarantena. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.