Coronavirus, va a prendere la moglie invalida dopo il turno in ospedale: multa da 530 euro

Stava andando in ospedale a prendere sua moglie, una 60enne invalida al 46% impiegata come operatrice sociosanitaria in Terapia intensiva cardiochirurgica all'ospedale San Raffaele di Milano, quando è stato fermato dalla polizia locale. Ha spiegato le ragioni del suo spostamento al di fuori del proprio comune, ossia il fatto che, per via di alcune patologie, la moglie non riesce a camminare bene e quindi voleva evitarle di prendere i mezzi pubblici, ma gli agenti gli hanno comunque fatto una multa da 533 euro. E' accaduto a Vimodrone, nel Milanese.