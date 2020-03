Coronavirus, una pubblicità per promuovere l'Italia quando l'emergenza sarà finita | L'ideatore a Tgcom24: “Un faro di luce in un momento buio”

Una pubblicità in inglese creata dai giovani per promuovere l'Italia quando l'emergenza coronavirus sarà finita. E' l'idea di Ed Tyrrell , insegnante d'inglese della scuola My Personal English Coach (Milano). L'iniziativa si concretizzerà attraverso il workshop "Rebranding Italy: Visit IT", che si terrà in videoconferenza venerdì 13 e lunedì 16 marzo. Sessanta i ragazzi della 24ORE Business School che lavoreranno al progetto. “Vorrei che questa pubblicità fosse un faro di luce in un momento difficile. Dopo questo momento surreale, mai visto prima, cosa potremmo fare? Promuovere l'Italia e convincere i turisti a tornare da noi”, ha detto Tyrrell a Tgcom24 .

Com'è nata l'idea?

In queste settimane di smartworking, siamo molto contenti di come sta andando il lavoro a scuola. Stiamo facendo le lezioni tramite videoconferenze ed è molto efficace e divertente. Proprio per questo, ho proposto alla 24ORE Business School di coinvolgere i ragazzi del master nel workshop "Rebranding Italy: Visit IT". Abbiamo trascinato nel progetto 60 giovani che lavoreranno con noi in un 'aula virtuale, saranno divisi in squadre con compiti decisi e potranno sprigionare la loro creatività.

In cosa consisterà il lavoro finale?

Potrebbe trattarsi di un video, un'animazione, un podcast, un'immagine, qualcosa che si può facilmente condividere online. Per adesso posso dirle questo: sarà una sorta di pubblicità, ma il format lo decideranno i ragazzi, questa è la cosa più emozionante.

Come può questa pubblicità aiutare l'Italia in questo momento difficile?

E' un modo per dimostrare che l'Italia, pur trovandosi in difficoltà, ha saputo reagire. Vogliamo che i turisti capiscano questo e tornino ad affollare le nostre città. La vita non si ferma, la persona si ferma, sta a casa, ma la vita no. Sono convinta che i ragazzi faranno un buon lavoro.