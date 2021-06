Covid, Brusaferro: "Via le mascherine all'aperto, ma se i contagi risalgono torneranno"

"Troppe persone oltre i 60 anni non colgono l'appuntamento con i centri di somministrazione e restano vulnerabili al virus. Tra 70 e 80 anni la letalità è del 10%, quindi il rischio non si è estinto". E' quanto afferma Luca Richeldi, pneumologo delPpoliclinico Gemelli e membro del Cts per dodici mesi. "Sono molto preoccupato per loro. Ci vuole una campagna di sensibilizzazione rivolta a questa fascia di età. Oppure andiamoli a cercare casa per casa per avviare un dialogo costruttivo. Bisogna prepararsi a un possibile aumento dei contagi dopo un'estate giustamente vissuta in libertà. Spero che tutti trascorrano questi mesi con senso di responsabilità e consapevolezza".