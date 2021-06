Coronavirus, cresce ovunque la preoccupazione per la variante Delta

In Italia come all'estero cresce la preoccupazione per il diffondersi della variante Delta del coronavirus. E se il ministro della Salute, Roberto Speranza, assicura la massima attenzione del governo, le previsioni degli esperti non sono rosee: secondo Anna Teresa Palamara, direttrice del dipartimento per le malattie infettive dell'Iss, la variante Delta è infatti destinata a diventare dominante.

Migliaia di persone hanno manifestato nel centro di Londra per protestare contro le misure del lockdown anti-Covid. L'allentamento delle restrizioni in Gran Bretagna era previsto per il 21 giugno, ma l'aumento dei casi dovuta all'emergenza della variante Delta ha spinto il governo a rinviare i piani di almeno quattro settimane. I manifestanti hanno marciato lungo Hyde Park, attraverso Oxford Street e verso il Parlamento, con le bandiere in mano, per chiedere la fine delle restrizioni.

Secondo il report di venerdì dell'Iss, infatti, in poche settimane i casi di Delta si sono quadruplicati, arrivando al 16,8%. Ma l'indagine veloce che sarà pubblicata nei prossimi giorni (con la fotografia al 22 giugno) potrebbe rivelare un quadro già molto cambiato, con una percentuale di incidenza vicina a una soglia del 20-25% sul totale dei casi.



Anche per questo, garantisce il ministro Speranza, l'Italia "sta investendo il più possibile sul sequenziamento e sul tracciamento e continuerà a farlo". Ma nel frattempo l'appello degli esperti è quello di correre con il completamento delle vaccinazioni, raggiungere subito coloro che

ancora non hanno ricevuto neanche la prima dose e non rinviare per alcun motivo la seconda.

Intanto, giorno dopo giorno, si contano sempre piu' focolai della tenuta variante, come gli ultimi scoperti nella Marche e in Piemonte, così come anche in Lombardia. E l'Umbria sta valutando di anticipare la somministrazione delle seconde dosi di vaccino contro il Covid per contrastare i nuovi contagi.

Oltre 18mila nuovi contagi in Gran Bretagna, picco da febbraio Proprio a causa della variante Delta, in Gran Bretagna i contagi hanno ripreso piede: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.270 nuovi casi, il picco giornaliero dal 5 febbraio. Venerdì i contagi erano saliti di 15.810. I decessi sono stati 23. Per quanto riguarda i vaccini, quasi l'84% della popolazione ha ricevuto la prima dose, oltre il 61% il richiamo. E migliaia di persone hanno manifestato nel centro di Londra per protestare contro il prolungamento delle restrizioni anti-Covid.

Bangladesh in lockdown da lunedì Sempre a causa della Delta, il Bangladesh ha annunciato che imporrà un nuovo duro lockdown a partire da lunedì, dopo un'ondata "pericolosa e allarmante" di casi. "Tutti gli uffici governativi e privati saranno chiusi per una settimana e saranno consentiti solo i trasporti sanitari", ha detto il governo nella tarda serata di ieri. "Nessuno potrà uscire di casa se non in casi di emergenza", ha aggiunto l'esecutivo in una nota.

In lockdown anche Sydney E anche l'intera città di Sydney, in Australia, insieme ai suoi sobborghi, è stata posta in lockdown per due settimane a causa della diffusione della variante Delta: lo ha annunciato il governo dello Stato del New South Wales.