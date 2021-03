Covid, medici ed équipe per vaccinare nelle farmacie | Coldiretti: "Ogni giorno di ritardo costa 350 milioni di euro"

Tra le opzioni previste per la riduzione di eventuali ritardi sul cronoprogramma di somministrazioni in Italia, dovuto alla sospensione di AstraZeneca in via precauzionale, c'è anche il ricorso a turni straordinari per il personale addetto alle vaccinazioni. La riprogrammazione delle prenotazioni prevede l'allungamento - almeno temporaneo - degli orari quotidiani per i turni di somministrazione. In alcuni casi è contemplata l'estensione delle inoculazioni a sabato e domenica, anche laddove non fosse già previsto e a seconda del tipo di struttura organizzativa nelle varie Regioni.