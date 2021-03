Covid, 23.059 nuovi casi con 369.084 tamponi e altri 431 decessi

In Italia ci sono 23.059 nuovi casi di coronavirus a fronte di 369.084 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 20.396 con 369.376 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 431 decessi (contro i 502 di martedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 103.432. In terapia intensiva sono ricoverati 3.317 pazienti. La Regione che ha visto il maggior incremento di casi è la Lombardia: +4.490.

Il tasso di positività - Il tasso di positività sale al 6,2%, in aumento di 0,7 punti rispetto al giorno prima quando era stato del 5,5%.

Aumentano le terapie intensive - Sono 3.317 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 61 più rispetto a martedì nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 324 (il giorno prima erano 319): mai così tanti da quanto viene comunicato il dato. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.517 persone, con un incremento nelle ultime 24 ore di 419.

Positivi e in isolamento - Ad oggi ci sono in Italia 539.008 attualmente positivi, con un aumento di 2.893. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.639.370 i guariti e dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.716. In isolamento domiciliare ci sono invece 509.174, 2.413 più.

Regione per Regione - La Regione che ha subito il maggior incremento di nuovi positivi è la Lombardia (+4.490), seguita da Campania (+2.665), Piemonte (+2.374) e Veneto (+2.191).