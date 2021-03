Consiglio dei ministri sul nuovo decreto Covid | Figliuolo in visita in Lombardia

La prossima "sarà un'estate in sicurezza con i più giovani vaccinati". Lo assicura in una intervista a "Il Messaggero" il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che, in vista di Pasqua ha indetto per giovedì un Comitato per l'ordine e la sicurezza, per pianificare "controlli rigorosi", mantenendo, comunque, "un profondo senso di umanità". Lamorgese è consapevole che "cresce, soprattutto tra i ragazzi, un senso di stanchezza e di mancanza di fiducia per il futuro. "Ma non è il momento di abbassare la guardia, perché i progressi registrati dalla campagna per i vaccini fanno finalmente intravvedere un orizzonte diverso che ci consentirà di tornare gradualmente alla normalità".