Coronavirus, Locatelli: "Aperture ponderate o si torna a metà marzo"

E' stato inaugurato sul Lungolago di Schiranna, il nuovo centro vaccinale di Varese, dedicato a Giuseppe Zamberletti, storico politico scomparso a gennaio del 2019, al quale tra l'altro si deve la nascita della protezione civile italiana. Un hub, montato dall'esercito italiano, che a pieno regime potrà vaccinare fino a 2.500 persone al giorno.

Anche se da tre settimane si registra una riduzione della diffusione del contagio, secondo Franco Locatelli, coordinatore del Cts, serve prudenza finché non saranno stati messi in sicurezza anziani e fragili. "guai se pensassimo che siamo fuori dal problema, ci ritroveremmo alla situazione di metà marzo", spiega. E chiarisce che "le aperture vanno fatte per rispondere alla crisi economica e sociale, ma devono essere ben ponderate".