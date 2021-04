Covid, Regno Unito verso l'immunità di gregge: somministrati 40 milioni di vaccini | Riaprono pub e negozi

Lunedì scattano le riaperture Sulla questione immunità di gregge, non tutti gli esperti concordano. Londra intanto ha lanciato il piano di ripartenza. Lunedì riaprono i negozi non essenziali: parrucchieri, palestre, pub e ristoranti. Si uscirà così in modo graduale dal terzo lockdown imposto nel Regno Unito. Il "ritorno alla vita normale", secondo le indicazioni di Downing Street, avverrà il 21 giugno.

I timori degli esperti I dati nazionali confermano la tendenza verso il calo dei casi e decessi giornalieri, rispettivamente a 1.730 e ad appena 7 (sebbene in parte per il consueto ritardo statistico parziale del weekend). Ma fra gli specialisti non manca chi nota un'incidenza di contagi non ancora rassicurante (fino a 60 casi certificati dai tamponi per 100mila abitanti) in singoli territori del Paese, fra cui qualche contea dell'Inghilterra settentrionale, con il rischio che le riaperture possano rivelarsi premature, soprattutto se interpretate dalla gente in modo estensivo, e alimentare un rimbalzo della pandemia anche al di là di quanto l'alleggerimento del lockdown comporta inevitabilmente in una certa misura stimata accettabile.

Il governo: "La minaccia non è finita" Allarmi che il governo di Boris Johnson e i consulenti scientifici dell'esecutivo al momento minimizzano, giurando di voler continuare il cammino badando "ai dati e non alle date", ma non senza rinnovare tuttavia gli appelli alla popolazione a non considerare la minaccia finita e a non abbassare ancora la guardia oltre misura.