Covid, 15.746 nuovi casi su 253.100 tamponi e 331 altri decessi | Tasso di positività sale al 6,2%

Sono 15.746 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, con 253.100 tamponi processati. Sabato i nuovi contagi erano stati 17.567. Sono invece 331 le vittime in un giorno (ieri 344). Gli attualmente positivi sono 533.005 (80 in meno rispetto a sabato), mentre i guariti e dimessi dall'inizio della pandemia sono 3.122.555, con un incremento rispetto a ieri di 15.486.

Crescono le terapie intensive e il tasso di positività Con 253.100 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività è salito al 6,2%, in aumento di 1,2 punti rispetto a sabato quando è stato del 5,4%. Ieri i test erano stati 320.892. Dopo diversi giorni tornano a salire ance le terapie intensive. Sono 3.585 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, 27 in più rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 175 (ieri 186). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.251 persone, 316 in meno rispetto a ieri.

Continua il calo dei ricoveri in Lombardia Con 41.303 tamponi eseguiti è di 2.302 il numero di nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, una percentuale quindi inferiore al 5,6%. Continua la diminuzione dei ricoveri che in terapia intensiva sono 814, dieci meno di ieri, e negli altri reparti scendono sotto quota seimila, ovvero 5896 (-163). I decessi sono stati 77, il che porta il totale da inizio epidemia a 31.753. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 734 contagi, a Brescia 367, a Bergamo 244, a Monza 203, a Mantova 132, a Pavia 127, a Varese 112, a Como 107, a Cremona 80, a Sondrio 69, a Lecco 58 e a Lodi 26.