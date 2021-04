Covid, Gb accelera per la "liberazione":  da venerdì test rapidi gratis a tutti

Dunque, continua la corsa del Regno Unito verso la "liberazione" dal Covid. I test rapidi — già offerti agli studenti, alle loro famiglie e a quanti lavorano fuori casa — dal 9 aprile saranno a disposizione di tutti anche nelle farmacie e via posta. L’idea, ha spiegato il ministro della salute Matt Hancock, è cercare di evitare qualsiasi ripresa del virus con l’alleggerimento del lockdown. Tra le misure che dovrebbero essere firmate oggi dal premier Boris Johnson e il suo governo, c’è la riapertura dei negozi non essenziali, con pub e ristoranti che ripartono a servire all’aperto dal 12 aprile.

Dopo la riunione di governo, Boris Johnson terrà una conferenza stampa con le novità per affrontare in maggior sicurezza la nuova fase di aperture. A iniziare dal "semaforo" per i viaggi internazionali per distinguere i diversi tipi di quarantene che dovranno fare i britannici al ritorno. In pratica alle destinazioni straniere sarà attribuito un colore che corrisponderà a una misura da adottare: verde, nessuna restrizione; giallo, quarantena a casa; rosso, obbligo di 10 giorni in un covid hotel.

Sempre oggi è attesa la presentazione ufficiale del passaporto sanitario (che registra vaccinazioni effettuate, esiti di tampone, test sierologici): un documento indispensabile per viaggiare e per partecipare a eventi, ma anche solo per bere una birra al pub.