Covid, Salvini: "Giorgetti convoca aziende farmaceutiche per produrre vaccini" | Francia, rafforzati controlli al confine con l'Italia

"Nella prima riunione tra Conferenza delle Regioni e governo ci è stato confermato che ci incontreremo più frequentemente, per evitare Dpcm last minute che ci mettano in difficoltà". Lo ha reso noto il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Siamo tutti impegnati a costruire il nuovo Dpcm, che sarà una pietra miliare, perché spero che sarà l'ultimo solido prima dell'uscita dalla tragedia", ha aggiunto.